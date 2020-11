Calciomercato Inter, bomber a zero vicino | Lautaro con le valigie

L’Inter vorrebbe chiudere per un nuovo colpo in avanti ma allo stesso tempo si prepara a salutare Lautaro Martinez

È un momento difficile per l’Inter, che ha iniziato la stagione con qualche difficoltà di troppo collezionando qualche passo falso sia in Serie A, dove sono stati collezionati solo 11 punti nelle prime sei gare, mentre in Champions League sono arrivati due punti nelle prime due gare grazie ai pareggi contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri erano partiti con tra le favorite soprattutto in campionato, visto che hanno confermato la rosa che ha chiuso a -1 dalla vetta un anno fa con l’aggiunta di valide alternative per far rifiatare i titolari. Questo avvio ha stupito un po’ tutti ma c’è ancora una stagione quasi intera davanti.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: possibile scambio Aguero-Lautaro Martinez

Tra le delusioni di questo inizio c’è Lautaro Martinez, che è parso sicuramente meno decisivo di Romelu Lukaku. Il suo futuro resta in bilico e potrebbe esserci una nuova soluzione rispetto all’idea Barcellona, che lo ha seguito per diversi mesi ma ora sembrerebbe averlo accantonato.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, l’Inter potrebbe far partire il suo calciatore per far spazio ad un giocatore di esperienza. In particolare potrebbe esserci l’arrivo di Sergio Aguero, che è ormai in uscita dal Manchester City. I Citizens sarebbero pronti a colmare l’assenza del Kun puntando proprio su Lautaro Martinez.

In questo caso ci sarebbe il via libera per il Barcellona per tentare l’affondo verso Patson Daka.

