Calciomercato Inter, il Barcellona ci riprova | Scambio stellare per Lautaro

Nuova offerta del Barcellona per Lautaro Martinez: la dirigenza catalana vuole convincere l’Inter a cedere l’attaccante argentino. Proposto uno scambio clamoroso

L’Inter deve valutare bene le offerte che gli arriveranno nelle prossime sessioni di mercato per i propri big. Antonio Conte, infatti, ha a disposizione parecchi big che fanno gola ai vari top club europei. Uno di questi, manco a dirlo, è Lautaro Martinez. La scorsa estate il Barcellona ha provato vanamente ad acquistarlo, ma i catalani hanno dovuto far fronte alla crisi finanziaria.

Inter, nuova offerta del Barcellona per Lautaro

Il Barcellona ha intenzione di tornare alla carica per Lautaro Martinez. Dopo le dimissioni di Bartomeu, verosimilmente il suo successore sarà Joan Laporta. Per lui si tratta di un ritorno alla guida del club catalano e l’idea è quella di riportarlo ai fasti di un tempo. Per farlo, però, il Barça effettuerà una nuova offerta all’Inter per Lautaro Martinez, proponendo uno scambio stellare per gennaio.

Il calciatore che dovrebbe far cambiare idea a Marotta e co. per la cessione di Lautaro è Antoine Griezmann. Il francese è uno dei calciatori più importanti del Barcellona e sarebbe usato come pedina di scambio per arrivare all’ex Racing. Un’operazione non facile, soprattutto per gennaio, ma il Barça vuole tornare al più presto ad alti livelli.

