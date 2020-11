Calciomercato Juventus, acquisto sfumato | Ad un passo dal PSG

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con numerose idee in vista della prossima stagione: assalto fallito!

Non solo presente, ma anche futuro. La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino diversi profili interessanti. Ma potrebbe arrivare una beffa decisiva con un top club d’Europa vicinissimo all’acquisto del forte centrale difensivo.

Calciomercato Juventus, Boateng verso il PSG

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Jerome Boateng sarebbe vicinissimo all’accordo con il Paris Saint-Germain visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021. Per il club bianconero sarebbe stata davvero un’idea interessante per rinforzare il reparto difensivo di Andrea Pirlo.

Un centrale di assoluto valore e di un’esperienza fuori dal comune: la Juventus dovrà virare così su altri obiettivi di mercato in vista della prossima stagione.

I prossimi mesi saranno decisivi con la dirigenza bianconera sempre molto attenta alle dinamiche dei giocatori in scadenza contrattuale nella prossima stagione.

