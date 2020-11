Calciomercato Juventus, Pirlo vuole il difensore | Sfida al Milan

La Juventus è pronta a muoversi in maniera forte sul calciomercato per regalare un difensore importante ad Andrea Pirlo. I bianconeri sono pronti a sfidare un chiaro obiettivo del Milan la prossima estate

La Juventus interverrà sul mercato nei prossimi mesi, alla ricerca del nome giusto per rinforzare la sua rosa. I bianconeri sembrano aver individuato un obiettivo sensibile, che potrebbe far comodo ad Andrea Pirlo. Si tratta di Takehiro Tomiyasu. Il calciatore asiatico piace ai torinesi che potrebbero prevedere un investimento nella prossima estate. Sul difensore resta vigile anche il Milan.

Calciomercato Juventus, Tomiyasu nel mirino. Corsa a due

Il futuro di Tomiyasu è in bilico. Il Bologna quasi certamente dovrà cedere il difensore in estate per effettuare un’importante plusvalenza. Nell’ultima sessione di calciomercato ci ha provato il Milan, ma alla fine l’affare non è andato a buon fine per l’alta valutazione dei rossoblù. La Juventus potrebbe scavalcare dunque i rossoneri nella corsa al calciatore: il prezzo richiesto dagli emiliani resta sui 25 milioni di euro. Vedremo se seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane su questa trattativa o se i rossoneri torneranno alla carica.

