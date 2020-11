Juventus, Cristiano coccolato da Pirlo | Che messaggio per il bianconero!

Un Cristiano Ronaldo da applausi trascina la Juventus alla vittoria dopo due pareggi consecutivi in Serie A: i complimenti di Pirlo

La Juventus non può fare a meno di Cristiano Ronaldo. Nella trasferta di La Spezia i bianconeri superano soltanto nella ripresa la compagine ligure grazie alla doppietta del campione portoghese. Quest’ultimo è stato fermo per una ventina di giorni dopo il caso di positività riscontrato in Nazionale.

Juventus, Pirlo esalta Cristiano dopo la prestazione

Lo stesso allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha svelato ai microfoni di Sky Sport il suo punto di vista dopo i tre punti collezionati: “Buona partita, dobbiamo essere più cattivi”. Poi ha aggiunto: “Cristiano ci ha dato una grandissima mano. Dybala sta migliorando ancora, lo stiamo aspettando”.

Infine, lo stesso tecnico bianconero ha aggiunto: “Presto per vedere il tridente composto da Dybala-Morata-Ronaldo insieme. Cristiano viene da venti giorni di inattività”.

Da oggi lo stesso Pirlo potrà godersi un Cristiano Ronaldo voglioso di tornare ad essere decisivo dopo venti giorni di inattività.

