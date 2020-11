Atalanta-Liverpool, complimenti stellari | “Un piacere vederla giocare”

Atalanta-Liverpool, alla vigilia del match arrivano dei complimenti ‘stellari’: “E’ un piacere veder giocare la squadra di Gasperini”

Vigilia di Champions League per l’Atalanta di mister Gasperini, che domani a Bergamo ospiterà il Liverpool delle meraviglie, firmato Jurgen Klopp. E proprio il tecnico tedesco, in conferenza stampa, si è detto entusiasta di affrontare una squadra come quella orobica: “Contro l’Atalanta saremo chiamati ad uno sforzo particolare, con tutto il rispetto nei confronti dell’Ajax – ha spiegato Klopp – La squadra di Gasperini gioca un calcio spettacolare, mi sono divertito tanto nel seguirla. E vederla giocare, è davvero un piacere per gli occhi. L’Atalanta gioca un calcio offensivo, spettacolare, in Premier League verrebbe paragonata al Leeds di Bielsa”. Insomma, complimenti stellari per la Dea di Gasperini, che dovrà fare però attenzione a non specchiarcisi troppo: contro il Liverpool c’è in palio il passaggio del girone.

