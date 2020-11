Calciomercato Inter, accordo confermato | Addio a gennaio

L’Inter di Conte ha ormai deciso per la cessione di un nerazzurro a gennaio: accordo trovato, addio ad un passo

A poche ore dal big match contro il Real Madrid, l’Inter di Antonio Conte pensa alla prossima sessione di calciomercato. Il mese di gennaio vedrà con ogni probabilità una partenza tra le file nerazzurre, con il centrocampo interista destinato ad essere sfoltito: conferme dalla Spagna, c’è già l’accordo.

LEGGI ANCHE >>>Real Madrid-Inter, brutte notizie per Conte | Forfait stellare tra i nerazzurri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi manda Lautaro in Premier | Bivio da 90 milioni

Calciomercato, addio Inter: accordo per gennaio

Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ conferma le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Il Cagliari ha tutta l’intenzione di accelerare per il ritorno in Sardegna di Radja Nainggolan. Il belga non rientra nei piani di Conte che, dopo la sfida contro il Parma, ha strigliato duramente il classe ’88.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per il ‘Ninja’, la società rossoblu avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore. Adesso ci sarà da lavorare con l’Inter, aperta alla cessione di Nainggolan. Il giocatore ha fino ad ora accumulato 3 presenze con ‘soli’ 38′ sul rettangolo verde.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, beffa per Conte | Verso la Premier

L’addio è, dunque, solo una formalità: il belga è più vicino a tornare a vestire nuovamente la maglia del Cagliari.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, priorità in attacco | Scambio in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il Barcellona ci riprova | Scambio stellare per Lautaro