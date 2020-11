Calciomercato Inter, addio Eriksen | Accordo con il top club

Molto vicino l’addio di Eriksen dall’Inter. E’ stato infatti già trovato l’accordo con un top club europeo. Ecco tutti i dettagli

Christian Eriksen all’Inter non si è ancora espresso ai massimi livelli. Nelle ultime settimane sta ricevendo un po’ più di fiducia da parte di Antonio Conte, ma le sue prestazioni sono comunque opache rispetto ai tempi del Tottenham. Il posto in squadra non è sicuro, anzi. Il trequartista danese potrebbe lasciare l’Inter nel mercato di gennaio, tanto che avrebbe già trovato un accordo.

Inter, Eriksen al PSG

Il contratto di Eriksen con l’Inter scadrà nel 2024, ma la sua cessione verosimilmente arriverà già a gennaio, dopo appena un anno di permanenza a Milano. Su di lui c’è forte il Paris Saint-Germain, il quale vuole alzare l’asticella del proprio centrocampo. Il danese ha già l’accordo con il club parigino: attualmente coi nerazzurri guadagna 7,5 milioni di euro a stagione.

Il PSG a Eriksen offre lo stesso ingaggio, ma con scadenza nel 2025, ovvero quando il giocatore avrà 33 anni. In più, avrebbe la possibilità di essere un titolarissimo -cosa che non è con Conte– e magari tornare ai livelli del passato dopo aver raggiunto una serenità che finora in Serie A è venuta a mancare.

