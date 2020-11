Calciomercato Juventus, acquisto sfumato | Accordo in Premier

Sarebbe stato l’acquisto di assoluto valore in estate, ma poi tutto è sfumato. Ora a gennaio potrebbe volare in Premier League: accordo vicino!

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero potrebbe mettere sempre a segno colpi importanti in ottica futura. In estate è stata vicinissima ad un super acquisto, poi sfumato proprio durante le settimane della scorsa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Aouar verso l’Arsenal

Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione, è stato accostato con frequenza alla Juventus nella scorsa estate soprattutto dopo il doppio confronto in Champions League. L’addio al club transalpino non è arrivato e così potrebbe esserci un nuovo accordo a gennaio con un top club della Premier League.

Come svelato dal portale Twitter “Indykaila News” i dirigenti dell’Arsenal sarebbero propensi a chiudere l’affare a gennaio per il promettente centrocampista del Lione. Nuova beffa in arrivo per la Juventus, pronta a fiondarsi su nuovi obiettivi di mercato.

Una situazione del tutto nuova con la dirigenza bianconera che continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per la prossima stagione.

