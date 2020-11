Calciomercato Juventus, intreccio Icardi | Assist da Griezmann

Il calciomercato della Juventus vede il ritorno di fiamma per Mauro Icardi: assist dalla Spagna per il colpo da sogno

In casa bianconera, dopo il rotondo successo contro lo Spezia, il focus è sulle prossime operazioni di calciomercato. La dirigenza juventina è al lavoro per rinforzare l’attacco di Andrea Pirlo nel 2021, con l’idea di portare a Torino un top player. Ecco dunque arrivare l’inatteso assist dalla Spagna per Icardi: lo scenario.

Calciomercato Juventus, Icardi ‘grazie’ a Griezmann: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Antoine Griezmann è destinato a lasciare il Barcellona. Nonostante la rete con l’Alaves, il francese non ha convinto nè la dirigenza nè Messi e dirà addio alla Catalogna nel 2021. Sulle sue tracce l’Atletico Madrid, con Simeone che spinge per il suo ritorno. Ma non solo.

Il Psg segue da tempo Griezmann e potrebbe tentare un assalto nei prossimi mesi. Vista anche l’esplosione di Kean, si ridurrebbe notevolmente lo spazio per Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter è da tempo sulla lista di Paratici per rinforzare l’attacco bianconero.

Con Griezmann sotto la Tour Eiffel, la partenza di Icardi verso Torino è tutt’altro che impossibile. Situazione dunque in divenire: la Juventus ‘monitora’ a distanza la possibile partenza dell’argentino.

