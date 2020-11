Calciomercato Milan, nuova offerta per il Real Madrid | Cifra ‘ridicola’

Il Milan sta vivendo una grande stagione e non vuole fermarsi qui: si pensa al colpo definitivo dal Real Madrid

È un momento magico per il Milan, che dal mese di giugno si è risvegliato in maniera clamorosa dalla crisi e ha iniziato una serie di risultati positivi che continua ad andare avanti anche in questa nuova stagione. Ieri contro l’Udinese è arrivato l’ennesimo successo in campionato che permette di mantenere saldamente la vetta della classifica, a due punti di vantaggio dal Sassuolo.

I rossoneri sono partiti con l’obiettivo Champions League e di questo passo possono sognare anche traguardi più importanti, ma chiaramente la stagione è ancora lunghissima. Intanto però si stanno ponendo delle basi importanti per raggiungere risultati prestigiosi.

Calciomercato Milan, obiettivo riscatto Brahim Diaz: si pensa all’offerta per il Real Madrid

Un calciatore che ha iniziato bene è Brahim Diaz, classe 1999 di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo ha disputato fin qui quattro gare di campionato e due dei gironi di Europa League ed è andato a segno già tre volte.

I ‘Blancos’ lo hanno ceduto in prestito secco per farlo crescere ma il Milan starebbe pensando a una nuova mossa per riscattarlo, così come riportato da ‘Defensa Central’. Sul piatto, infatti, i rossoneri potrebbero provare a mettere un’opzione di acquisto da circa 25 milioni di euro. La cifra però sembrerebbe essere ritenuta bassa dal Real Madrid, che il portale ibrerico definisce ‘ridicola’.

Il club spagnolo potrebbe far partire la giovane promessa solo per offerte più importanti, visto che crede molto nel suo potenziale.

