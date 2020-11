Calciomercato Milan, concorrenza in Serie A | Insidia Gattuso per il bomber

Gattuso ha messo gli occhi su Jovic, pronto per dare battaglia alla sua ex squadra

Dopo il Milan e il Monaco c’è un’altra squadra che si iscrive alla corsa per Luka Jovic, l’attaccante del Real Madrid che stenta a trovare spazio nelle file delle merengues. Si tratta del Napoli, pronta a fare concorrenza ai rossoneri: con la partenza di Milik oramai obbligatoria, Gattuso vorrebbe continuare a puntellare il proprio attacco, soprattutto nel caso in cui Petagna non dovesse riuscire a soddisfare le aspettative del tecnico partenopeo. Ecco, quindi, che Jovic risulterebbe essere il perfetto innesto per il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Napoli, pericolo Jovic | Proposto all’estero

Calciomercato Milan, concorrenza in Serie A per l’attaccante

Il centravanti serbo sa che la sua parentesi al Real Madrid potrebbe essere al capolinea e che una volta lasciato il Bernabeu sarà molto difficile poterci tornare, quindi nei prossimi due mesi farà di tutto per riuscire a convincere Zidane che merita più spazio e considerazione, ma in caso contrario l’Italia potrebbe essere il paese perfetto per rilanciarsi a livello internazionale: con il Milan sempre pronto a dire la sua, ora anche il Napoli non vuole farsi scappare l’occasione di partecipare all’asta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scatto del Napoli per Jovic | Doppia richiesta del Real