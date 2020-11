Torino, allarme Belotti | Il comunicato UFFICIALE

Il Torino trema per la possibile assenza di Andrea Belotti. L’attaccante più importante dei granata ha riportato un infortunio nella partita di ieri contro la Lazio: ecco i dettagli

Il gallosi ferma. Come riporta il Torino in un comunicato ufficiale apparso sul sito dei granata, la punta italiana quest’oggi non ha potuto svolgere l’allenamento. L’attaccante non era in gruppo, a causa dell’infortunio al ginocchio riportato contro la Lazio. Di seguito il comunicato: “Belotti ha svolto le terapie. La risonanza magnetica cui è stato sottoposto stamane il capitano ha confermato le valutazioni cliniche di ieri dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro”. Resta da valutare se il calciatore possa recuperare: verrà convocato per il match contro il Genoa?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto in casa Barcellona | La decisione di Pirlo