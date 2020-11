Calciomercato Inter, Conte insiste per Kanté | La richiesta monstre del Chelsea

L’Inter è pronta a muoversi in maniera importante sul calciomercato per mettere a disposizione di Antonio Conte i calciatori mancanti in rosa. Occhio a N’Golo Kanté

L’Inter non ha dimenticato Kanté. Dopo gli abboccamenti dei mesi passati sul mercato, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica per il centrocampista del Chelsea, in modo da dare ad Antonio Conte il suo pupillo in mezzo al campo. I Blues, però, non mollano la presa e hanno tutta l’intenzione di dare battaglia. Ecco la richiesta ai nerazzurri.

Calciomercato Inter, Kanté nel mirino: maxi scambio?

Il futuro del francese, però, sembra essere legato a un possibile scambio con il Chelsea. I Blues, infatti, chiedono ben due giocatori di primo livello per lasciar partire il centrocampista. Si tratta di Milan Skriniar e Christian Eriksen. Gli inglesi valutano il calciatore 70 milioni, mentre l’Inter valuta i suoi gioielli rispettivamente 60 e 30-35 milioni. Per questo motivo, i nerazzurri chiedono un conguaglio di 20-25 milioni. In questo modo, Ausilio e Marotta potrebbe investire questa cifra per acquistare Milenkovic dalla Fiorentina. Nelle prossime settimane, questa pista è da tenere in forte considerazione per il futuro dell’Inter.

