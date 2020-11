Calciomercato Inter, nuovo assalto a Lautaro | Scambio due per uno!

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez in uno scambio ‘due per uno’. Arriva l’offerta da parte del top club

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe non essere ancora all’Inter. L’attaccante argentino nell’ultimo periodo sembra avere la testa da un’altra parte, complici le tanti voci di mercato e il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. Parecchi club sono interessati a Lautaro, su tutti il Barcellona, ma anche il Real Madrid ha espresso il desiderio di acquistare l’ex Racing.

Inter, il Real Madrid offre lo scambio per Lautaro

Il Real Madrid, come quasi tutti i top club europei, sta attraversando un periodo di crisi economica. Il Covid-19, almeno per il momento, impedisce spese troppo onerose per i cartellini dei giocatori. Ecco perché i Blancos vorrebbero acquistare Lautaro Martinez offrendo due calciatori all’Inter: si tratta di Eder Militao e Marco Asensio.

Un’offerta che l’Inter non gradisce affatto. Lautaro Martinez è uno dei pezzi pregiati dei nerazzurri, che hanno intenzione di accettare solo offerte cash. Il Barcellona in estate non è arrivato ai famosi 110 milioni, ma la sensazione è che il club nerazzurro per una cifra tra i 70 e i 90 milioni di euro possa cedere il giocatore al Real.

