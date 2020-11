Calciomercato Inter, svanisce il ‘sogno’ Messi | Firma il pre-contratto

Lionel Messi sarebbe sempre sul punto di dire addio al Barcellona. L’attaccante del Barcellona pronto a firmare il pre-contratto

Lionel Messi potrebbe dire subito addio al Barcellona. La stagione con Koeman è iniziata tra alti e bassi con lo stesso argentino che non sta incidendo come un tempo. Il suo futuro resta così sempre in bilico con un possibile accordo con la big d’Europa.

Calciomercato Inter, Messi di nuovo con Guardiola

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Manchester City sarebbe disposto a bloccare Leo Messi già a partire da gennaio facendogli firmare un pre-contratto nella sessione invernale. Lo stesso campione argentino potrebbe andare via a parametro zero dal Barcellona con Pep Guardiola che non vede l’ora di accoglierlo in Premier League dopo gli anni gloriosi in blaugrana.

Possibile beffa così per l’Inter, che ha provato a chiedere informazioni anche in passato alla dirigenza catalana per quanto riguarda una cessione de “La Pulce”. I tifosi nerazzurri lo hanno sognato spesso, ma così non sarà.

Messi potrebbe così volare dall’allenatore catalano per cercare di contribuire a regalare la Champions League al City.

