Calciomercato Juventus, affare con il PSG | Doppia contropartita per Dybala

Continuano ad essere molte le squadre interessate a Paulo Dybala: la Juventus riceve l’offerta del PSG con due calciatori sul piatto

Futuro ancora in bilico per Paulo Dybala, che ancora non riesce a trovare la sua vera dimensione nella Juventus. Così tra le tante pretendenti per la ‘joya’ argentina, il PSG torna a presentare un’offerta ai bianconeri. Messi sul piatto due calciatori, ma la società juventina rilancia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, il Milan sfida la Juventus | Nel mirino il nuovo De Ligt

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juventus a rischio | Simeone ‘pazzo’ del big!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il Real libera Sergio Ramos | Intreccio col Napoli

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino del PSG: offerti Di Maria ed Icardi, ma i bianconeri vogliono Verratti

In casa Juventus continuano ad esserci gli occhi di moltissime squadre interessate a Paulo Dybala. L’attaccante argentino continua a vedere in bilico il proprio futuro in bianconero, così tra i tanti club europei che lo osservano, il PSG si decide a fare un passo in avanti. Infatti il club parigino sembrerebbe disposto a mettere sul piatto uno scambio con Mauro Icardi, attaccante che è da sempre un pallino della società juventina ed è valutato circa 55 milioni di euro. Inoltre sul piatto verrebbe messo anche Angel Di Maria, valutato circa 15 milioni di euro.

I bianconeri sicuramente sarebbero interessati all’approdo di Mauro Icardi, ma al posto di Di Maria, rilanciano con l’inserimento di Marco Verratti. Anche il centrocampista italiano è da tempo nel mirino della Juventus, ma difficilmente i parigini decideranno di privarsene. Vedremo come riuscirà ad accontentare entrambi i club questo scambio stellare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto in casa Barcellona | La decisione di Pirlo