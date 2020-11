Calciomercato Juventus, beffa ‘Galactica’ | 225 milioni!

Clamorosa beffa in arrivo per la Juventus di Pirlo, in vista delle prossime sessioni di calciomercato: il Real ‘anticipa’ i bianconeri

Archiviata la bella vittoria contro lo Spezia, in casa Juventus si guarda al match di Champions contro gli ungheresi del Ferencvaros. Dal campo al calciomercato, giunge dalla Spagna l’indiscrezione che ‘gela’ la società campione d’Italia. Doppia beffa da 225 milioni di euro: i dettagli.

Calciomercato Juventus, sgarbo Raiola: ‘doppietta’ Real

Nonostante le discussioni durate mesi con Mino Raiola, per tentare di portarlo a Torino, il futuro di Erling Haaland sarà con ogni probabilità a Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Diario’, l’attaccante norvegese sarà il grande colpo del Real di Perez nell’estate 2022.

La cifra dell’affare, pari alla clausola che andrà in vigore proprio tra poco meno di due anni, sarà di 75 milioni di euro. Non solo Haaland, però, è destinato a sfumare per l’attacco di Pirlo. Il grande obiettivo del Real Madrid per l’estate 2021 si chiama Kylian Mbappe.

Il francese, da tempo il sogno proibito del presidente Agnelli, saluterà Parigi a giugno per 150 milioni. Un doppio colpo da sogno per le ‘Merengues’ che, di fatto, sono pronti a firmare una doppia clamorosa beffa per il mercato bianconero per una cifra complessiva di 225 milioni di euro, nei prossimi due anni, se la situazione economica lo consentirà.

