Calciomercato Juventus, 36 milioni per il top player | I dettagli

La Juventus è alla ricerca di un top player in difesa. Dalla Spagna riferiscono che c’è già una super-offerta da parte dei bianconeri

L’obiettivo della Juventus è quello di acquistare più campioni possibili per tentare l’assalto alla Champions League. Oltre alla gioventù di alcuni elementi lanciati da Andrea Pirlo in questo inizio di stagione, c’è bisogno anche di elementi esperti in grado di alzare il livello tecnico e psicologico della squadra. Il club bianconero ha infatti pronto l’offerta per Sergio Ramos, nel mirino da diverso tempo.

Juventus, offerta per Sergio Ramos

Secondo quanto riferito da Eduardo Inda, direttore di ‘OkDiario‘, l’intenzione di Sergio Ramos è quella di restare al Real Madrid. I rapporti con Florentino Perez sono molto buoni, ma l’offerta del club non soddisfa il difensore spagnolo. Dunque, se non verrà raggiunto un accordo, Ramos ascolterà le offerte che gli sono state recapitate da Paris Saint-Germain e Juventus.

La Juventus ha offerto a Sergio Ramos 12 milioni di euro a stagione, ovvero lo stesso ingaggio attuale, ma con un contratto di tre anni. Un affare totale da 36 milioni netti, per il capitano del Real Madrid che il prossimo anno avrà 35 anni e giudica ottima la proposta, visto che il suo rapporto con le Merengues terminerà nel 2021.

