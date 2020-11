Calciomercato Milan, nuovo assalto al talento | Cifre e dettagli

Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e va a caccia del colpo per il futuro: i rossoneri preparano l’offerta

È un momento magico per il Milan che si gode il primo posto in classifica in Serie A e giovedì vuole blindare il passaggio del turno nei gironi di Europa League. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società lavora per il futuro e non smette di programmare i possibili colpi di calciomercato.

Nel mirino dei rossoneri resta Dominik Szoboszlai, uno dei calciatori più promettenti del Salisburgo, che ha da poco compiuto 20 anni. Il suo contratto scade nel 2023 e per questo l a società potrebbe provare a offrire circa 25 milioni di euro che sono richiesti dal club austriaco più un 20% su una futura rivendita, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

L’esterno di sinistra ha collezionato sei presenze in campionato in questa stagione e ha realizzato un gol e cinque assist.

