Calciomercato, occasione Inter e Roma | Simeone lo scarica

Inter e Roma potrebbero sfruttare un’occasione e assicurarsi un centrocampista di tutto rispetto. Diego Pablo Simeone, infatti, lo ha sostanzialmente messo alla porta

Tanti sono gli obiettivi di Inter e Roma per rinforzare la zona mediana del campo. I due club sono molto attenti, soprattutto in tempi di crisi, a cogliere le occasioni che presenta il mercato. L’ultima è rappresentata da un centrocampista dell’Atletico Madrid, su cui Simeone non ha intenzione di puntare visto l’acquisto di Geoffrey Kondogbia dal Valencia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rottura col top player | L’annuncio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio di Sergio Ramos sul suo futuro

Inter e Roma, occasione Herrera: ma servono cessioni

L’opportunità a centrocampo per l’Inter e Roma è rappresentata dall’acquisto di Hector Herrera. Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, l’arrivo di Kondogbia alla corte di Simeone libera la strada per la cessione del messicano. L’Atletico Madid vorrebbe incassare una cifra tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

Tante sono le squadre che approfitterebbero di questa situazione: in primis il Porto, del quale Herrera è un ex, ma anche i club italiani. Tuttavia, l’abbondanza in quel reparto induce Conte e Fonseca a effettuare alcune valutazioni. Ed è per questo che prima andrebbero ceduti Matias Vecino per l’Inter e Amadou Diawara per la Roma. I due non sono elementi imprescindibili per le due rose e hanno subito diversi infortuni negli ultimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, caos tamponi | La Procura federale apre l’inchiesta

Serie A, il Presidente della Lega lancia l’allarme Covid | “Siamo al collasso”