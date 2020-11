Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio stellare in Spagna

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre in bilico. La sua stagione con la Juventus non è iniziata alla grande: possibile super scambio in Liga

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Juventus. Il suo futuro resta sempre in bilico dopo le prestazioni negative collezionati in Champions League e in Serie A. Pirlo lo sta aspettando dandogli fiducia di settimana in settimana, ma l’attaccante argentino non si sblocca ancora.

Calciomercato Juventus, scambio super Dybala-Asensio

Così potrebbe nascere l’idea folle di super scambio con il Real Madrid. Nel corso degli anni la “Joya” è sempre stata apprezzata da Zinedine Zidane e il suo acquisto gli farebbe molto piacere. Possibile inserimento nella trattativa del giovane attaccante spagnolo Marco Asensio più 32-33 milioni come parte cash.

Tutto sarà più chiaro in base alle prossime apparizioni in maglia bianconera del talentuoso giocatore argentino: lo stesso allenatore della Juventus cercherà di metterlo in forma in breve tempo dopo i vari problemi che hanno dovuto affrontare nell’ultimo periodo.

Una situazione da monitorare costantemente con la possibilità di addio di Dybala, sempre al centro di numerose trattative di mercato.

