Calciomercato Juventus, l’erede di Ronaldo ‘grazie’ all’Inter! I dettagli

Il calciomercato bianconero può vedere un’alleata a sorpresa in vista di giugno: super colpo anche ‘grazie’ all’Inter

La sfida contro gli ungheresi del Ferencvaros per la terza giornata del Girone G di Champions League. Nella mente dei dirigenti della Juventus, però, anche il futuro calciomercato. Diversi i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: in vista di giugno, prende quota la pista che porta al top player. Via libera per l’acquisto: bianconeri in pole.

Calciomercato Juventus, via libera per il super colpo

In casa Juventus si lavora ad un colpo di spessore per rimpolpare l’attacco, in vista del 2021/22. In tal senso, il club bianconero sta sfidando da tempo il Real Madrid nella corsa ad Erling Haaland. Il norvegese sta stupendo tutti con la maglia del Borussia Dortmund ma la prossima estate, molto probabilmente, partirà.

I ‘Blancos’, fino ad ora in prima fila per il 20enne, hanno intenzione di virare le attenzioni su Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ ha impressionato nel match di ieri sera contro la squadra di Conte, protagonista di gol e assist nel 3-2 finale.

Ecco quindi che Paratici si ritroverebbe con la strada spianata, visto la virata decisa di Florentino Perez su Lautaro. ‘Assist’ involontario dell’Inter, dunque, per l’erede di Cristiano Ronaldo alla Juventus: Haaland torna in primissimo piano per la squadra di Pirlo.

