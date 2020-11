Calciomercato Juventus, occhi sul gioiellino | Ha stregato Pirlo

Calciomercato Juventus, occhi sul gioiellino di casa Genoa: Rovella sembra aver stregato Pirlo e la dirigenza bianconera, trattativa in vista

Da sempre molto attenta ai principali talenti del nostro calcio, la Juventus sarebbe pronta ad un nuovo colpo in prospettiva. Dopo aver incantato nel Derby della Lanterna con il suo Genoa, il regista classe 2001, Nicolò Rovella, sembra aver letteralmente stregato Pirlo e la dirigenza bianconera, al punto da far scattare subito l’interesse del club piemontese. A rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport che ricorda anche come il giovane genoano sia in scadenza contrattuale con il club ligure, seppur tutte le parti siano già al lavoro per trovare la quadra per il rinnovo. La Juventus resterebbe alla finestra, pronta ad approfittarne: l’intenzione sarebbe quella di prelevare Rovella dal Genoa e piazzarlo poi in prestito altrove per monitorarne la crescita.

