Calciomercato Milan, occasione dal Manchester United! Tutti i dettagli

Idea Juan Manuel Mata per il Milan: il trequartista spagnolo sembra in procinto di lasciare il Manchester United e Maldini valuta il suo acquisto

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan sembra ancora molto lontano. Il contratto del turco scadrà nel giugno del 2021 e nell’ultimo anno e mezzo è diventato un elemento imprescindibile dell’undici titolare di Stefano Pioli. Tuttavia, viste le difficoltà della trattativa, Paolo Maldini si sta anche guardando intorno valutando le alternative.

Milan, occasione Juan Mata dal Manchester United

E una di queste alternative è Juan Mata dal Manchester United. I Red Devils cercano un altro rinforzo in attacco e secondo ‘Todo Fichajes‘ offriranno 40 milioni di euro al Villarreal per Samu Chukwueze. Una cifra che convincerebbe il Submarino Amarillo a privarsi del nigeriano.

Un’operazione che sostanzialmente metterebbe alla porta Juan Mata, in scadenza nel 2021, ma con un’opzione per prolungare di un altro anno la permanenza a Manchester. Per il Milan è una suggestione, per diversi motivi. Il club rossoneri nell’undici titolari hanno pochi calciatori over 30 e l’esperienza che porterebbe lo spagnolo farebbe comodo a Pioli e ai suoi giovani. In più, in estate è arrivato Brahim Diaz che ha avuto un grande impatto nella squadra e in estate il Milan tratterà con il Real Madrid per il riscatto. Mata arriverebbe -anche- per fare da chioccia allo spagnolo classe ’99.

