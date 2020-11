Calciomercato Torino, Giampaolo a rischio | Parla Vagnati

Il Torino non ha iniziato bene la stagione attuale. Marco Giampaolo, infatti, è a rischio dopo solo sei giornate. Ne ha parlato il Direttore Sportivo, Davide Vagnati, prima del recupero contro il Genoa

Il Torino non sta attraversando un periodo positivo. A parte i tanti gol realizzati da Andrea Belotti che ha confermato la sua importanza per la squadra, sono tanti i punti negativi che vengono imputati a Marco Giampaolo, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Insomma, il tecnico non convince del tutto e la sua panchina potrebbe saltare, soprattutto se i risultati dovessero continuare a mancare.

Calciomercato Torino, traballa la panchina di Giampaolo. Il DS spiega

Ne ha parlato Davide Vagnati ai microfoni di Sky prima del recupero contro il Genoa. Il dirigente difende il suo allenatore: “Giampaolo potrà continuare a lavorare? L’ho già detto: la prestazione della squadra ha dato determinate risposte. Marco arriva alle 9 e va via alle 21, ci tiene tanto a questo progetto. Noi facciamo di tutto per metterlo nelle giuste condizioni. Ora sono convinto che arriveranno anche i risultati: sono loro quelli che contano”.

