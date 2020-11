Milan-Lille, verso il forfait | Tegola per Pioli!

Il Milan attende a San Siro il Lille per la terza giornata di Europa League: un rossonero resta a casa, i dettagli

Sarà un match per il vertice del Girone H di Europa League, tra Milan e Lille. I rossoneri, a punteggio pieno e a +2 sui francesi, vogliono allungare per tenersi stretta la vetta. Gara complicata e all’insegna del turnover per Pioli che dovrà fare a meno di uno degli uomini più in forma della squadra rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo ‘gratis’ in difesa | Arriva a giugno!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il rinnovo del top player | Tutti i dettagli

Milan-Lille, Calabria a rischio: le ultime

Stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, Davide Calabria potrebbe saltare la sfida di Europa League contro il Lille. Il terzino di scuola Milan non ha infatti preso parte all’allenamento oggi pomeriggio, alla vigilia del match con i francese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per il terzino si tratterebbe soltanto di un affaticamento e, in via precauzionale, lo staff medico rossonero dovrebbe lasciare Calabria a riposo. Il classe ’96, tra i migliori in questo inizio di stagione, ha praticamente sempre giocato: 10 presenze e 889′ in campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a Kessie | Scambio più cash in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto a gennaio | Maldini fa rompere l’accordo