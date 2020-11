Rijeka-Napoli, Gattuso difende Osimhen | “Manteniamo la calma”

Rijeka-Napoli, il tecnico azzurro Rino Gattuso ai microfoni di Sky Sport difende Victor Osimhen e fa il punto sulle condizioni di Mertens

Alla vigilia della terza giornata di Europa League contro il Rijeka, Gennaro Gattuso ha difeso Victor Osimhen ai microfoni di Sky Sport, complice qualche prestazione non eccellente del nigeriano, nelle ultime apparizioni del suo Napoli: “Dobbiamo mantenere la calma, il gol arriverà anche per lui. Deve stare tranquillo e dimostrare quanto vale, evitando di andare faccia a faccia con tutti, tra arbitri e avversari”. Poi, un passaggio sul momento no di Dries Mertens: “Per noi è un giocatore importante. Sta avendo tante palle gol, ma forse sta attraversando un po’ di difficoltà perché non sta realizzando come prima”. Infine, su Lorenzo Insigne: “Non è al 100% – ha concluso Gattuso – Ma sta stringendo i denti per allenarsi con noi e questo è già un grande segnale. E’ il nostro capitano, non è un giocatore come tanti”.