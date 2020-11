Calciomercato Inter, addio Brozovic | Proposto lo scambio in Serie A!

L’Inter non sta vivendo un gran momento ma continua a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa: c’è il possibile scambio in Serie A

È un periodo particolare che sta vivendo l’Inter, che non è partita come sperava in questa nuova stagione e ha ottenuto diversi passi falsi nelle due competizioni fin qui giocate. La compagine allenata da Antonio Conte occupa la quinta posizione in classifica di Serie A.

Negli ultimi cinque giorni è arrivato prima il pareggio contro il Parma e poi il ko contro il Real Madrid, che ha complicato anche i piani della ‘Beneamata’ in Champions League, dove la qualificazione agli ottavi di finale si deciderà soltanto nelle ultime gare.

Calciomercato Inter, la Roma va a caccia di Brozovic: la proposta di scambio dei nerazzurri

Intanto la società lavora sul calciomercato e pensa anche ai prossimi colpi per rinforzare la rosa attuale. Potrebbero esserci anche delle offerte in entrata che potrebbero sfociare in scambi, e in particolare ora un club con il quale si potrebbe trattare è la Roma.

I giallorossi starebbero pensando a Marcelo Brozovic, e l’Inter avrebbe le idee chiare sull’eventuale trattativa. I nerazzurri infatti vorrebbero chiedere Ibanez, ma la Roma sarebbe pronta a dire no alla cessione del suo difensore centrale. In questa stagione il classe 1998 ha già collezionato sei presenze in Serie A.

Brozovic invece fin qui ha raggiunto 9 presenze tra Serie A e Champions League e ha siglato anche una rete.

