Calciomercato Inter, clamoroso Conte | Torna in Premier

L’Inter non sta andando benissimo in questo periodo e torna in bilico il futuro di Antonio Conte: possibile ritorno in Premier League

È un momento difficile per l’Inter, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. I nerazzurri sono al momento quinti in Serie A dopo aver collezionato diversi passi falsi nelle prime sei gare di questo campionato, che hanno complicato da subito la lotta per lo scudetto visto l’attuale distacco di cinque punti dal Milan.

Ma se in Serie A la stagione è solo all’inizio e c’è tutto il tempo di recuperare, i problemi nascono in Champions League dove la compagine nerazzurra e a quota 2 punti conquistati nelle prime tre gare. Ora bisognerà provare a battere il Real Madrid al ‘San Siro’ per riaprire la lotta per la qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, Conte può finire al Manchester United a fine stagione: nel mirino dei Red Devils anche Allegri

I ragazzi allenati da Antonio Conte devono provare a rialzarsi da subito per non compromettere già nei primi mesi una stagione che è partita con molto ottimismo e fiducia. Fin qui solo delusioni e a questo punto la situazione del tecnico nerazzurro potrebbe essere in bilico.

Antonio Conte era stato vicino all’addio anche alla fine della scorsa annata e non è escluso un ribaltone al termine di questa nuova stagione. In caso di divorzio in estate, su di lui potrebbe fiondarsi il Manchester United che potrebbe andare a caccia di un successore di Solskjaer.

Oltre a Conte, nel mirino dei Red Devils potrebbero esserci anche Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri.

