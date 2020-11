Calciomercato Inter, la Roma prova il lo sgarbo | Lo ha proposto Fienga

La ricerca dei giallorossi continua, stavolta l’obiettivo è stato individuato nell’Inter. Sgarbo della Roma: lo ha proposto Fienga

La Roma lavora per riassestare il quadro dirigenziale. Con l’avvento della nuova proprietà targata Dan Friedkin, l’obiettivo è far crescere il club giallorosso sotto ogni aspetto. Per farlo sarà necessario ristabilire un po’ ruoli e organizzazione interna del club, che è così in cerca di un nuovo direttore sportivo. Sono diversi i nomi valutati dalla società capitolina. L’ultima idea potrebbe essere quella della svolta: stando a quanto rivelato dal Corriere dello Sport, infatti, il club romano avrebbe intenzione di pescare dalla Serie A. Facendo così, di fatto, uno sgarbo ad un club rivale, ovvero l’Inter.

Roma, nuovo ds in Serie A: Fienga vuole Ausilio

Il CEO della Roma, Guido Fienga, vorrebbe infatti scongiurare l’ipotesi di un ‘Baldini-bis’. Vorrebbe dunque evitare un dirigente che sia lontano dal club e che non abbracci la politica interna dello stesso. Per tale ragione, tra le varie soluzioni proposte dal CEO, ci sarebbe anche Piero Ausilio, attuale direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica dell’Inter. Cariche, queste, che il dirigente ricopre dal 2014. Si apre così lo scenario, clamoroso, di un addio all’Inter e di un approdo nel nuovo progetto giallorosso guidato dal nuovo presidente Friedkin. Starà ai nerazzurri rispondere ad un’eventuale offensiva della Roma per il ds.

Altra proposta da parte di Fienga sarebbe, inoltre, Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta. La ricerca di un nuovo ds per la Roma sembra dunque essersi concentrata, nelle ultime ore, in Serie A.

