Calciomercato Juventus, affare low cost e ‘scarto’ in prestito | I dettagli

Juventus già al lavoro sottotraccia per le prossime due sessioni di calciomercato. In quella di gennaio possibile operazione di scambio con il Paris Saint-Germain. Ecco tutti i dettagli

Addetti ai lavori quasi unanimi: lascerà la Juventus nel prossimo calciomercato di gennaio. Parliamo di Federico Bernardeschi, sempre più pesce fuor d’acqua nella squadra guidata da Andrea Pirlo. Vani i tentativi in estate e quelli nella scorsa sessione invernale di piazzare altrove il classe ’94 di Carrara, tuttavia la società bianconera è intenzionata a riprovarci. Paratici potrebbe sfruttare a proprio vantaggio i buoni rapporti con quei due-tre grandi club stranieri, in particolare col Paris Saint-Germain al quale l’ex calciatore della Fiorentina è stato spesso accostato nell’ultimo anno e mezzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occhi sul gioiellino | Ha stregato Pirlo

Calciomercato Juventus, Bernardeschi per Draxler: i dettagli

Bernardeschi al Psg, ma come? Pur di levarselo di torno, la Juve sarebbe disposta anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto, formula utilizzata dal Ds dei parigini Leonardo per rinforzare la rosa nella passata finestra estiva. Vedi, per esempio, l’operazione Florenzi con la Roma… In cambio, però, la dirigenza torinese potrebbe chiedere il cartellino di Julian Draxler. Il jolly offensivo tedesco è in scadenza contrattuale a giugno 2021 e propenso a tentare una nuova esperienza. A Pirlo può far comodo un calciatore con le sue caratteristiche, esplose solo per metà in queste stagioni. Associato al Milan, in Spagna c’è chi dice sia già in trattativa coi rossoneri, Draxler potrebbe essere lasciato libero a una cifra low cost (5-6 milioni) considerati il suo status di calciatore prossimo a liberarsi a costo zero e la ‘connessione’ tra i due club.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rottura col top player | L’annuncio!

Calciomercato Juventus, beffa ‘Galactica’ | 225 milioni!