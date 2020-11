Calciomercato Juventus, rinnovo in vista | Paratici lo blinda!

La Juventus guarda al futuro ed ha intenzione di blindare uno dei gioielli bianconeri: accelerata per il rinnovo

La rotonda vittoria contro il Ferencvaros conferma la seconda posizione dei bianconeri nel Girone G di Champions League, alle spalle del Barcellona. In casa Juventus si pensa alle prossime operazioni di calciomercato, con in primo piano il possibile rinnovo di una delle rivelazioni di questa stagione.

Calciomercato Juventus, Paratici spinge per il rinnovo

Fabio Paratici ha tutta l’intenzione di blindare Gianluca Frabotta. Il giovane terzino, classe 1999, ha già collezionato 6 presenze complessive in stagione con la maglia della Juventus. La volontà ferrea della Juventus è quella di puntare forte sul talento romano ed è per questo che ne parlerà con l’agente Claudio Vigorelli.

Attualmente in scadenza nel 2023, la ‘Vecchia Signora’ vuole blindare il talento bianconero per evitare eventuali ‘tentazioni’ nelle prossime sessioni di mercato. Con Vigorelli, inoltre, si potrebbe tornare a sondare il terreno, dopo l’interesse estivo, per un altro suo assistito: Nicolò Zaniolo.

Il trequartista della Roma non è mai uscito del tutto dai radar bianconeri e gli ottimi rapporti con il suo procuratore, anche in vista del rinnovo di Frabotta, potrebbero riaccendere la pista in ottica futura.

