Calciomercato Juventus, strada spianata | Real e Barcellona ci rinunciano!

Barcellona e Real Madrid si tirano indietro dalla corsa al talento spagnolo: ora la Juventus ha la strada spianata

Adama Traore ha visto scendere le proprie quotazioni dopo le quattro panchine consecutive in Premier League. Una decisione tattica presa dall’allenatore Nuno Espirito Santo, che gli sta preferendo Daniel Podence e Pedro Neto accanto a Raul Jimenez. Resta difficile, a questo punto, poterlo vedere nuovamente nella lista dei convocati di Luis Enrique in vista della prossima pausa per le nazionali, e le critiche sulle sue qualità non si sono fatte attendere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo in vista | Paratici lo blinda!

Calciomercato Juventus, strana spianata per il talento

Seguendo questo trend, anche Barcellona e Real Madrid si sarebbero tirate indietro dalla corsa a Traore, non più un obiettivo dei due club spagnoli. Chi resta, invece, ancora interessato al giocatore è sicuramente la Juventus, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’: i bianconeri, diversamente da quanto fatto da Koeman e Zidane, continuano a credere nelle potenzialità del giocatore, a prescindere dall’impiego che ha avuto fino a questo momento in stagione. Non c’è solo velocità, insomma, nel giocatore, che secondo alcuni avrebbe già esaurito l’effetto sorpresa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare low cost e ‘scarto’ in prestito | I dettagli