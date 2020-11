Può arrivare dalla Germania il nuovo difensore del Milan, già cercato nel calciomercato estivo

Torna di moda il Milan per Nordi Mukiele, difensore dell’RB Lipsia, dal 2018 in maglia biancorossa: in grado di giocare anche come terzino destro, per Maldini e Massara sarebbe l’innesto più utile per la retroguardia rossonera. Già a settembre c’era stato un primo avvicinamento, ma il Lipsia era interessato solo a cederlo a titolo definitivo, operazione non realizzabile per le casse rossonere.

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga a gennaio

A gennaio se ne può riparlare, soprattutto per gli ottimi rapporti tra Frederic Massara e l’agente del giocatore: in questo modo Pioli potrebbe inserire un giocatore in grado di dare il cambio anche a Calabria, al bisogno, e di esperienza internazionale, pronto per la seconda metà di stagione e per la fase finale dell’Europa League.

