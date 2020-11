Calciomercato Milan, dalla Spagna il nuovo erede di Ibra: è in rampa di lancio

Il Milan è sempre alla ricerca di giovani attaccanti pronti a diventare gli eredi di Zlatan Ibrahimovic. Assalto in Spagna per il club rossonero

Zlatan Ibrahimovic sta trascinando a suon di gol e assist ancora una volta il Milan. Il campione svedese intende continuare ad essere protagonista in Serie A con la possibilità di collezionare nuovi successi con i rossoneri. Ma l’età avanza e si fa sentire: così il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato in ottica futura.

Calciomercato Milan, suggestione En-Nesyri: è l’erede di Ibra?

Uno dei protagonisti dell’ultima serata di Champions League è stato l’attaccante del Siviglia, Youssef En-Nesyri, autore di una doppietta decisivo dopo il suo ingresso in campo contro il Krasnodar. Così il Milan avrebbe messo gli occhi proprio sul suo talento con il centravanti marocchino pronto al definitivo salto di qualità. In questa stagione ha messo a segno 4 gol in dieci partite complessive.

Il Milan continua a monitorare i possibili eredi di Zlatan Ibrahimovic: in caso di addio dello svedese, i rossoneri vorrebbero già avere in mano un’alternativa di assoluto valore. Non sarà facile sostituire l’ex Juventus, protagonista ancora in Serie A.

