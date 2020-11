Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Salta tutto: è ufficiale

Obiettivo a lungo inseguito dal Milan, ma arriva la batosta. Niente da fare per l’erede di Donnarumma: salata tutto

Il Milan lo seguiva, ma da oggi dovrà concentrare le proprie attenzioni altrove. Luis Maximiano, giovane portiere portoghese in forza allo Sporting Lisbona, ha infatti rinnovato il proprio contratto con i biancoverdi. Lo ha reso noto il club di Lisbona stesso attraverso un comunicato ufficiale, in cui si legge: “Luís Maximiano continuerà a vestirsi di bianco e verde. Il 21enne portiere ha rinnovato il suo contratto con lo Sporting Clube de Portugal questo mercoledì e rimarrà con i Lions fino al 2025, con una clausola risolutiva di 45 milioni di euro“. Rinnovo e clausola, da ben 45 milioni, per l’estremo difensore classe 1999 e un obiettivo di mercato che svanisce per la dirigenza milanista.

Milan, niente Maximiano: rinnovo e clausola

I rossoneri avevano un forte interesse verso Maximiano, inseguito a lungo come possibile sostituto ed erede di Gigio Donnarumma. Così non sarà. “Sono arrivato qui molto giovane con uno scopo. Per fortuna le cose stanno accadendo, tutto sta andando come avevo sognato. Voglio continuare a fare di più e meglio d’ora in poi. Sento che il Club crede in me e nel mio lavoro. Cercherò di corrispondere dando il meglio, come fino ad ora ”, ha dichiarato il calciatore a proposito del rinnovo con lo Sporting.

Non sarà dunque il giovane e talentuoso Luis Maximiano l’erede al Milan di Donnarumma, o almeno l’affare non andrà in porto adesso, con il classe 1999 portoghese fresco di rinnovo e con tanto di ricca clausola rescissoria.

