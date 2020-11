Calciomercato, spogliatoio ammutinato | La squadra vuole Allegri

La big non sta vivendo un gran momento e pensa da subito a un nuovo allenatore: Allegri resta in pole position

È una situazione difficile quella che sta vivendo il Paris Saint-Germain, che non sta ottenendo i risultati sperati soprattutto in Champions League. In campionato infatti non sta andando malissimo anche se sono arrivate due sconfitte, visto che i parigini mantengono la vetta della classifica con due punti di vantaggio dal Lille.

Nella massima competizione europea invece ci sono diversi problemi e nelle prime tre gare del girone sono arrivati solo tre punti, frutto del successo per 0-2 sul campo del Basaksehir. Ora si complica la situazione per il passaggio agli ottavi di finale, bisogna fare tre gare straordinarie per arrivare nelle prime due posizioni.

Calciomercato PSG, ‘rottura’ con Tuchel: si pensa subito ad Allegri

A questo punto torna in bilico la situazione di Thomas Tuchel. Ai microfoni di ‘Telefoot’, Pereira ha commentato così il cambio di ruolo: “Sono un centrocampista, è così. Ma se l’allenatore pensa che devo giocare in difesa per il bene della squadra, allora lo farò“. Queste invece sono state le parole di Marquinhos: “Devi chiederlo all’allenatore. Avrà le sue ragioni, ecco perché ha preso la decisione”.

Non sembrerebbe esserci un grande rapporto tra squadra e tecnico, per questo ci potrebbe essere una richiesta da parte di tutti per provare a portare in Francia Massimiliano Allegri. L’allenatore italiano non ha ancora trovato una squadra dopo più di un anno dall’esonero della Juventus e va a caccia di una big.

Il PSG potrebbe essere la squadra ideale per lui, in quanto essendo un gran gestore potrebbe far rendere al meglio campioni come Neymar e Mbappe.

