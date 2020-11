Calciomercato Inter, affare in Serie A | Offerta e controfferta

L’Inter ha messo nel mirino il calciatore che sta facendo la differenza in Serie A: c’è l’offerta e anche la controfferta del suo club

L’Inter vuole provare a rialzarsi dopo aver vissuto un inizio di stagione deludente. I nerazzurri non sono partiti come avrebbero voluto e ora in campionato si ritrovano al quinto posto, a cinque punti di distanza dalla vetta della classifica che è occupata dal Milan.

La Serie A però potrebbe non rappresentare ancora un grosso problema visto che la stagione è ancora lunga e tutto può succedere. Le preoccupazioni maggiori arrivano in Champions League, dove i nerazzurri hanno perso una gare e ne hanno pareggiate due nelle prime tre, complicando seriamente la qualificazione agli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, c’è l’obiettivo Locatelli: sul piatto due calciatori

La squadra vorrebbe provare a rialzarsi al più presto ma nel frattempo la società continua a lavorare per programmare al futuro e pensa a dei possibili affari di calciomercato da attuare nelle prossime sessioni. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe Manuel Locatelli, che sta stupendo tutti con la maglia del Sassuolo ed è seguito anche dalla Juventus.

Per portare a casa l’ex Milan, però, c’è bisogno di offerte importanti. L’Inter vorrebbe provare a mettere sul piatto il ritorno di Sensi e Pinamonti, ma i neroverdi sarebbero pronti a dire di no. La società infatti vorrebbe solo soldi, in particolare una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro.

Locatelli è diventato il perno del centrocampo del Sassuolo e per questo può partire solo per offerte importanti.

