Calciomercato Inter, colpo stellare | Lo ‘finanzia’ Lautaro

Calciomercato Inter, intreccio stellare per un rinforzo di lusso in attacco: Lautaro Martinez ‘porta’ Firmino in nerazzurro, l’ipotesi

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempo di Covid, con i grandi club alla ricerca dell’occasione giusta al momento giusto. Può essere il caso dell’Inter, che sembrerebbe pronta a dire addio a Lautaro Martinez, per virare su obiettivi di eguale spessore. Anche perché, sull’argentino, sono piombate le sirene del Paris Saint-Germain, che in lui avrebbero individuato il perfetto profilo su cui reinvestire la cifra di un’eventuale cessione di Kylian Mbappé.

Calciomercato Inter, Lautaro ‘porta’ Firmino: i Reds lo valutano 70 milioni

Ragion per cui, Marotta & Co. potrebbero essere pronti ad utilizzare la cifra della clausola del Toro per altri obiettivi, di eguale spessore: su tutti, Roberto Firmino. E lo scenario, dunque, potrebbe rivelarsi il seguente: con Lautaro Martinez pronto per Parigi, l’Inter reinvestirebbe i 111 milioni incassati, colmando la partenza dell’argentino, con un grande nome in attacco. Il profilo ideale corrisponderebbe a quello di Roberto Firmino, che il Liverpool sembra disposto a far partire, complice anche l’exploit incontenibile di Diogo Jota. I Reds valutano il brasiliano almeno 60-70 milioni di euro, una cifra tutto sommato accessibile in caso di cessione di Lautaro al PSG.

Un erede di lusso, quindi, in caso di addio del Toro: Marotta e Conte, nonostante il momento di crisi dei nerazzurri, sembrano avere le idee chiare. E Firmino potrebbe presto finire nell’orbita interista.