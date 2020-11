Calciomercato Inter, vice Lukaku | Scambio in Serie A

L’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku: possibile scambio in Serie A per assicurarsi il centravanti

Romelu Lukaku è il centravanti titolare dell’Inter, ma Antonio Conte non può contare su un vice alla sua altezza. In estate i nerazzurri hanno scelto di avere Pinamonti come quarta punta, ma finora non ha convinto e infatti si è optato per altre soluzioni. Marotta, però, non demorde e vuole acquistare un attaccante di sicura affidabilità con caratteristiche simili a quelle del belga.

Inter, scambio con la Lazio per arrivare a Caicedo

L’idea dell’Inter è quella di imbastire una trattativa-scambio con la Lazio per arrivare a Felipe Caicedo, scelto per essere il vice di Lukaku. L’ex Espanyol sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia dei biancocelesti, sfruttando al massimo i minuti che gli vengono concessi nel finale di partita. Il suo ruolo da vice Immobile è molto apprezzato da Beppe Marotta.

Per arrivare a Caicedo, infatti, l’ad dell’Inter offre il cartellino di Matias Vecino, valutato sui 10-12 milioni di euro, così come l’attaccante della Lazio. Uno scambio alla pari, che al club nerazzurro farebbe molto comodo visto che si libererebbe di un calciatore fuori dal progetto di Conte e metterebbe le mani sul tanto agognato vice Lukaku.

