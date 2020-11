Calciomercato Inter, trattativa stellare con lo United | I dettagli

Tra Inter e Manchester United potrebbe svilupparsi una trattativa che infiammerebbe il calciomercato: i dettagli dell’affare

Inizia già da ora ad infiammarsi il calciomercato per la prossima estate. In casa Inter si starebbe pensando di sfidare la Juventus per un obiettivo bianconero da tempo che milita nel Manchester United. Pronta l’offerta nerazzurra ai red devils, ma resta la distanza sulle valutazioni e sulle richieste.

Calciomercato Inter, obiettivo Pogba: sul piatto Eriksen più soldi, ma lo United chiede di più

Da tempo la Juventus continua a tentare di riportare a Torino il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba. Su di lui però si inserisce l‘Inter, pronta allo ‘sgarbo’ ai bianconeri. Infatti i due club starebbero trattando il trasferimento del francese in nerazzurro, con la società interista pronta a mettere sul piatto Christian Erikesn più 25 milioni. L’offerta, visto il probabile approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina dello United, potrebbe convincere l’allenatore a riavere il suo vecchio pupillo ai tempi del Tottenham.

Il club inglese però sembrerebbe intenzionato a rilanciare, chiedendo all’Inter oltre al danese anche Milan Skriniar, valutato circa 50 milioni dai nerazzurri. La società interista però riterrebbe eccessiva la richiesta dei red devils, poiché valuterebbe Pogba intorno ai 60 milioni di euro, visto che il suo contratto scadrà nel 2022. Il Manchester United sembrerebbe rimanere fermo sulla valutazione del francese, chiedendo intorno agli 80-90 milioni di euro. Dunque per ora resta la distanza tra i due club, che avrebbero valutazioni differenti dei propri calciatori.

