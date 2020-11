Calciomercato Juventus, caccia al colpo grosso | Tutti i nomi

La Juventus potrebbe arrivare a un nuovo attaccante nel corso delle prossime sessioni di calciomercato. I bianconeri guardano con attenzione in casa Barcellona, ma spuntano due grandi alternative

Il futuro della Juventus passa anche dal mercato di gennaio. Una grande opportunità potrebbe arrivare nella prossima sessione e proviene direttamente dal Barcellona. Ousmane Dembelé, infatti, sembra in uscita. L’esterno d’attacco piace molto ai torinesi, come riporta il “Mundo Deportivo”. Il probabile arrivo di Depay in Spagna libererebbe il francese in uscita, ma occhio anche alla concorrenza del Manchester United.

Calciomercato Juventus, non solo Dembelé: alternative di lusso

Se i Red Devils alla fine dovessero avere il sopravvento nella corsa al calciatore, ecco che i bianconeri potrebbero fiondarsi su due alternative dal rendimento assicurato per l’attacco. Si tratta di Rashford e Martial, entrambi di proprietà proprio del Manchester United. Insomma il profilo per il reparto offensivo di Andrea Pirlo è segnato e potrebbe arrivare già durante il mercato di gennaio. Serve un calciatore veloce, abile nel creare la superiorità numerica e con un fiuto del gol di grande livello. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

