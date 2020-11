Calciomercato Juventus e Inter, futuro Messi | La sua scelta

Juventus e Inter sognano il colpo Messi per la prossima estate: ecco la preferenza dell’argentino tra le due squadre

Sono passati ormai diversi mesi da quando Lionel Messi ha sfiorato l’addio dal Barcellona, ma dopo un’estate intera di discussioni l’argentino è rimasto in Spagna e ha ancora un anno di contratto con i ‘Blaugrana’ che dunque scadrà a giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in Francia | Ci pensa Mendes

La ‘Pulce’ è rimasta dunque controvoglia in quanto non è stata esercitata la clausola per poter rescindere in anticipo il suo contratto anche se diverse squadre si erano già fiondate su di lui e speravano di poterlo acquistare entro il mese di settembre. Messi ha siglato quattro reti in questo inizio di stagione tra Liga e Champions, tutte su rigore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa per Brahim Diaz | Richiesta folle!

Calciomercato Juventus e Inter, futuro Messi ancora in bilico: tra le due preferenza ai bianconeri

Il tormentone di Lionel Messi però non è finito la scorsa estate e andrà avanti anche nei prossimi mesi, in quanto l’argentino probabilmente continuerà la ricerca della sua nuova squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo stellare | Lo ‘finanzia’ Lautaro

L’Inter è interessata e segue con attenzione la situazione, ma secondo ‘Don Diario sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus che vorrebbe provare a formare una coppia stellare con Cristiano Ronaldo per tentare un nuovo assalto alla Champions League. Tra i due club, però, Lionel Messi sembrerebbe più interessato a trasferirsi ai nerazzurri che hanno già avviato da tempo dei contatti.

Il sogno Lionel Messi per l’Inter dunque non sembrerebbe essere finito e potrebbero esserci novità nei prossimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo dalla Bundesliga a gennaio

Calciomercato Juventus, scambio in Spagna | Due per uno