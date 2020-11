Calciomercato Juventus, clamoroso Ronaldo | Svolta in arrivo sul futuro

Cristiano Ronaldo è partito benissimo in questa stagione ma c’è il dubbio sul suo futuro: può esserci la svolta clamorosa

È un momento particolare per la Juventus, che non ha vissuto un grande avvio di stagione collezionando troppi passi falsi in queste settimane. I bianconeri stanno provando a rialzarsi e nelle ultime due gare contro Spezia e Ferencvaros si sono imposti in entrambe le occasioni per 1-4.

In ogni caso la stagione è tutt’altro che compromessa visto che in Serie A ci sono solo ora soltanto quattro punti che separano i bianconeri dal Milan, che occupa attualmente la prima posizione in classifica. In Champions League invece è a un passo la qualificazione agli ottavi di finale, che potrebbe arrivare già con un successo nella prossima gara contro il Ferencvaros.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico: spuntano le voci di un ritorno al Real Madrid

Un calciatore fondamentale in questo avvio di stagione è stato sicuramente Cristiano Ronaldo, che ha dato una grande mano nelle sfide contro Roma e Spezia ed è mancato nelle fase centrale di questo mese e mezzo a causa della positività al coronavirus.

Il fenomeno portoghese, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, potrebbe sentire la mancanza del Real Madrid in quanto dal portale iberico fanno sapere che il numero 7 bianconero non si sarebbe mai sentito a suo agio nei due anni in cui è stato in Italia. La Juventus potrebbe decidere di farlo partire per circa 40-50 milioni di euro in modo da liberarsi dell’ingaggio da 31 milioni netti.

A questo punto il suo futuro potrebbe essere in bilico e non si esclude un ritorno con i ‘Blancos’.

