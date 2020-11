Calciomercato Juventus, colpaccio in Francia | Ci pensa Mendes

Jorge Mendes è sempre più decisivo nel mercato della Juventus: il prossimo colpo dei bianconeri potrebbe infatti essere un suo assistito

I prossimi colpi della Juventus devono necessariamente alzare il tasso tecnico della rosa di Pirlo. Dopo aver sofferto nelle prime settimane, l’allenatore bianconero sembra aver trovato continuità di gioco e risultati. Tuttavia, la squadra non è ancora completa in tutti i reparti e, grazie al super-agente Jorge Mendes, potrebbe arrivare il prossimo innesto a centrocampo.

Juventus, Mendes ‘porta’ il centrocampista

Jorge Mendes nella sua scuderia ha tanti calciatori di qualità e uno di questi potrebbe arrivare alla Juventus. Si tratta di Renato Sanches, centrocampista portoghese attualmente al Lille. Sanches si è rilanciato in Francia dopo aver fallito al Bayern Monaco e allo Swansea. Con Cristiano Ronaldo si è laureato Campione d’Europa nel 2016 con il Portogallo.

La concorrenza è folta e il Lille è bottega cara: l’affare non andrebbe in porto per meno di 40 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe a Luis Campos di effettuare l’ennesima plusvalenza. La regia di Mendes è chiaramente decisiva per l’approdo a Torino di Renato Sanches.

