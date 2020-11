Calciomercato Juventus, scambio in Francia | Ci pensa Mendes

In casa Juventus l’obiettivo si sposta in Francia, dove si pensa ad uno scambio per arrivare all’obiettivo: Mendes in aiuto

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus lavora sin da ora per assicurarsi i migliori talenti in circolazione. Questa volta il mirino di Fabio Paratici sembrerebbe essersi fermato in Francia, dove si starebbe pensando di proporre uno scambio per arrivare all’obiettivo. Ad aiutare i bianconeri nella buona riuscita dell’affare ci pensa Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus, scambio Renato Sanches-Bernardeschi: Mendes dalla parte dei bianconeri

Ieri sera il Milan ha visto cadere la sua lunga imbattibilità sotto i colpi del Lille, che ha battuto i rossoneri a San Siro per 0-3. Uno dei grandi protagonisti del match è stato senza dubbio Renato Sanches, con giocate di grande classe a centrocampo. Su di lui sembrerebbe aver messo gli occhi la Juventus, pronta a proporre uno scambio al club francese.

Infatti i bianconeri per assicurarsi il talento ex Benfica e Bayern Monaco sembrerebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi. Tra i due potrebbe aprirsi la possibilità di uno scambio alla pari, vista la valutazione simile dei cartellini. Inoltre la Juventus avrebbe anche un asso nella manica, ovvero Jorge Mendes, procuratore del calciatore del Lille e di Cristiano Ronaldo. L’agente ed i bianconeri sono in ottimi rapporti ed anche lui spingerebbe per il ritorno del suo assistito in una big. Dunque situazione che al momento sembrerebbe favorevole per la società juventina, ma ora la palla passa al Lille.

