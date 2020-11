Calciomercato Milan, due addii pesanti! Assalto dalla Spagna

Il Milan ha iniziato alla grande questa stagione, ma potrebbe perdere due top player al termine di quest’anno sul calciomercato. Di seguito le ultime novità e il possibile assalto proveniente dalla Spagna

L’inizio della stagione 2020/21 per il Milan è stato assolutamente straordinario. I rossoneri, infatti, oltre ogni aspettativa, sono al comando della classifica di Serie A dopo le prime sei giornate. Uno Zlatan Ibrahimovic assolutamente straordinario sta trascinando i suoi sul campo, ma diversi elementi hanno alzato il loro rendimento. Due pedine essenziali, però, potrebbero salutare al termine della stagione. Di seguito gli ultimi rumors e le prospettive.

Calciomercato, occhio Milan: assalto a due top player

Sia Hakan Calhanoglu che Gianluigi Donnarumma, infatti, fanno tremare il club rossonero, a causa dei loro contratti in scadenza. Secondo quanto riporta il portale “Defensa Central”, i due calciatori sarebbero entrati nel mirino del Real Madrid. I Blancos hanno in programma grandi acquisti come Haaland o Mbappé, ma le ristrettezze economiche potrebbero spingere gli spagnoli a pensare a colpi low cost. Il trequartista e il portiere piacciono molto agli spagnoli e ciò potrebbe costituire un ulteriore freno a prolungare il contratto con il Milan.

