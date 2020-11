Calciomercato Milan e Juventus, Icardi sceglie | Terzo incomodo

Mauro Icardi sembra sempre più ai margini del progetto del PSG. L’attaccante vorrebbe tornare in Italia e le opzioni non mancano. Occhio a Milan e Juventus, ma spunta anche un terzo incomodo

Maurito sembra avere la strada spianata verso un ritorno in Italia. La punta argentina, infatti, dopo i tanti anni all’Inter è entrato nel mirino di Milan e Juventus, pronte a scommettere sulle sue qualità. A riportarlo è “Todo Fichajes”. In Francia, invece, l’esperienza della punta sembra essere agli sgoccioli. Il PSG sembra avere altre idee per l’attacco e l’esplosione di Moise Kean potrebbe chiudere ulteriormente gli spazi.

Icardi tra Milan e Juventus. Occhio alla terza big

Maurito gradirebbe un ritorno a Milano, città dove ha casa e dove per anni si è stabilizzato con la famiglia. L’appeal e la forza della Juventus, però, devono assolutamente essere presi in considerazione. Sfida a due quindi? Non proprio. La Roma, infatti, potrebbe tornare prepotentemente in corsa e fare da terzo incomodo. L’attaccante del PSG sarebbe una perfetta possibilità nel prossimo futuro al posto di Edin Dzeko. Vedremo gli aggiornamenti delle prossime settimane.

