Fiorentina, UFFICIALE nuovo positivo al Covid | Il comunicato

La Fiorentina dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori di punta in vista dell’importante partita contro il Parma. E’ stata riscontrata, infatti, una nuova positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Pesante assenza per Iachini che si gioca la panchina contro il Parma dopo gli alti e bassi di questo inizio di stagione. Non potrà esserci, infatti, José Callejon. Il nuovo acquisto degli ultimi giorni di mercato, infatti, è risultato positivo al Covid-19. Attualmente è asintomatico, ma non potrà essere arruolabile per la prossima partita. Di seguito il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

